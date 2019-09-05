В Москве орудует новый «лимонадный отравитель»

В Москве злоумышленник угостил мужчину газировкой с подмешанным туда снотворным, дождался, когда тот заснет, забрал у него барсетку с деньгами, банковскими картами и мобильным телефоном, после чего скрылся.

Жертва нового «лимонадного отравителя» обратилась за помощью в полицию. Инцидент, по словам пострадавшего, произошел в Сосновском парке на Нахимовском проспекте еще 2 сентября.

Мужчина утверждает, что не знал отравителя раньше. Незнакомец заговорил с ним, а через какое-то время угостил напитком, сообщается на сайте ГУ МВД по столице. Через полчаса он почувствовал слабость и заснул, а на следующий день очнулся в кустах на территории парка.

В июне в столице задержали безработного уроженца Кабардино-Балкарии Мурата Сабанова, который травил прохожих с целью ограбления, угощая их отравленной газировкой. Его жертвами стали как минимум 24 человека, многие из них серьезно пострадали.