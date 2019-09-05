Актер Александр Семчев рассказал, как похудеть на сто килограммов

Заслуженный артист РФ Александр Семчев рассказал, как ему удалось скинуть более чем сто килограммов лишнего веса.

Артист признался, что к диетам не прибегал, а просто уменьшил размер порций.

«Есть можно все, но понемногу. В моему случае, граммов по 300 за прием», - заявил Семчев сайту «Комсомольской правды».

По его словам, он принимал пищу четыре-пять раз в день. Артист добавил, что во время похудения выполнял физические упражнения и употреблял много воды. Семчев отметил, что раньше у него не получалось сбросить лишний вес из-за слабой мотивации и лени. В этот раз он хотел «поменять профессиональные стереотипы» и расширить диапазон доступных ролей.

По слухам, хорошим стимулом сбросить лишний вес стала молодая возлюбленная Семчева, которая раньше встречалась с его сыном, говорится в публикации издания.

Актер рассказал, что без лишних килограммов ему стало легче жить.

Александр Семчев родился в Тверской области в 1969 году. На его счету свыше ста ролей в кино и театре. Любовь зрителей актеру принесли киноленты «Козленок в молоке», «Железнодорожный романс», «Колхоз интертейнмент» и другие. Также россияне запомнили актера как «толстяка» из рекламы пива.

В 2003 году Семчев получил звание Заслуженного артиста России.