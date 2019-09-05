Мужчина три года жил с забытыми врачами салфетками после операции

Житель Гатчинского района Ленинградской области отсудил 1,2 миллиона компенсации за то, что медики больницы в Тосно забыли во время операции у него в ноге полтора десятка салфеток.

На больничной койке 29-летний Олег Параненков оказался в канун 2013 года. Он занимался грузоперевозками и работал в выходные и праздники. В ночь на 28 августа под Тосно Олег попал в ДТП со сломанной ногой, пишет сайт «Комсомольской правды».

Мужчине сделали операцию в местной больнице и поставили блокирующий штифт. Нога заживала медленно, а спустя какое-то время началось воспаление. Параненков ходил на обследования, пил лекарства, делал УЗИ, однако определить причину врачи долго не могли. У него отекла нога, наступать на нее было тяжело, температура также не прекращалась.

Когда он в очередной раз пошел к травматологу, она направила его к хирургу. Специалист сделал надрез, и оттуда вылезла салфетка. Затем врачи вытащили еще более десяти салфеток из тела мужчины. Доставали инородные тела специалисты университета Мечникова.

После проведенной операции мужчине стало легче, температура прошла, нога восстановилась. Олег собрал необходимые документы и пошел за компенсацией. Суд встал на сторону истца. Теперь тосненская больница обязана выплатить ему крупную сумму. Врачи лечебного учреждения свою вину не признали.