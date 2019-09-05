Ивлеева вышла замуж за Элджея

Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк).

Как сообщает агентство «Москва», в Едином государственном реестре юридических лиц Ивлеева теперь значится как Узенюк. Запись об изменении фамилии была сделана третьего сентября.

По сообщению канала Super.ru, Ивлеева и Элджей отправились в медовый месяц на Сицилию, где путешествуют на яхте по побережью Средиземного моря.

Об отношениях блогера и музыканта стало известно в прошлом году. На протяжении долгого времени они скрывали свой роман.