Ивлеева вышла замуж за Элджея
В Едином государственном реестре юридических лиц Ивлеева теперь значится как Узенюк.
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
Блогер Анастасия Ивлеева вышла замуж за музыканта Элджея (Алексей Узенюк).
Как сообщает агентство «Москва», в Едином государственном реестре юридических лиц Ивлеева теперь значится как Узенюк. Запись об изменении фамилии была сделана третьего сентября.
По сообщению канала Super.ru, Ивлеева и Элджей отправились в медовый месяц на Сицилию, где путешествуют на яхте по побережью Средиземного моря.
Об отношениях блогера и музыканта стало известно в прошлом году. На протяжении долгого времени они скрывали свой роман.