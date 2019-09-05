Осьминог залез в рот аквалангисту: видео

На Гавайях осьминог залез в рот дайверу. Шейн Браун плыл под водой возле острова Оаху. В какой-то момент моллюск приблизился к лицу мужчины.

Осьминог аккуратно пролез в раскрытый рот ныряльщика. Любитель подводного плавания не стал выплевывать его, а принялся снимать произошедшее на камеру. Кадры публикует издание The Daily Mail. Видно, что аквалангист не паникует, а, напротив, сохраняет спокойствие и улыбается.

Морское животное находилось во рту недолго, всего несколько секунд. Шейн предположил, что моллюск нашел там свое убежище. Мужчина признался, что немного боялся, что осьминог присосется к коже и повредит ротовую полость, но все обошлось, он не пострадал.