В Заполярье из-под земли поднялись гробы

Ландшафт норвежского архипелага Шпицберген в последнее время из-за глобального потепления претерпевает большие изменения. Таяние вечной мерзлоты привело к тому, что в городе Лонгйире на кладбище начали обнажаться могилы.

Как рассказал в интервью норвежскому телеканалу NTD священник, настоятель местного храма Ивар Смедсред, по мере оттаивания вечной мерзлоты то, что находится в земле, поднимается.

«Это происходит более или менее постоянно, поэтому мы можем видеть, что гробы буквально поднимаются», - заявил священник.

Он отметил, в 2016 году здесь произошел мощный оползень. После происшествия власти объявили кладбище опасной зоной и заговорили о его переносе. Священник выразил уверенность, что следующий оползень может или полностью завалить кладбище, или могилы могут съехать на дорогу и реку.

Оползни угрожают не только мертвым, но и живым. Четыре года назад в результате схода лавины погибли два человека, несколько домов были разрушены.

Жить в Лонгйире становится небезопасно, в нем сегодня проживают более двух тысяч человек. Самый северный город на планете теперь также известен как город с самым быстро меняющимся климатом.

Архипелаг Шпицберген расположен примерно в 1000 километрах от Северного полюса. Среднегодовая температура с 1970 года там поднялась на 4 градуса. Как прогнозируют экологи, к концу XXI века на Шпицбергене может потеплеть еще на 7-10 градусов.