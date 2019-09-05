Ученые назвали явный признак скорого инфаркта

Исследование ученых из Швеции показало, что зафиксированная в подростковом возрасте у мужчин избыточная масса тела повышает риск возникновения инфаркта миокарда в возрасте до 65 лет.

Исследователи провели анализ данных длительного наблюдения (общего осмотра, коэффициента IQ, измерения давления, тестирования мышц и сердца) за 1,7 миллиона подростков, которые родились в Швеции с 1950 по 1987 годы и были зачислены на военную службу. Об этом говорится на сайте Европейского общества кардиологов, работа была презентована на конгрессе в Париже.

Статистику собирали с 1969 по 2016 годы. В указанный период времени исследователи зафиксировали 22,4 тысячи сердечных приступов. В среднем инфаркт миокарда наступал у мужчин в возрасте 50 лет.

Ученые обратили внимание на индекс массы тела (ИМТ). Данный параметр определяется соотношением массы тела человека (в килограммах) к квадрату длины тела (в метрах). Таким образом, при росте в 192 сантиметра и весе в 94 килограмма ИМТ составит 25,4. ВОЗ считает нормой индекс от 18,5 до 24,99 килограмма на квадратный метр.

В ходе исследования специалисты заметили, что увеличение ИМТ с 27,5 до 29,9 связано с увеличением риска инфаркта в 2,64 раза. Если происходило изменение величины индекса с 30 до 34,9, то вероятность возрастала в три раза. По мнению авторов работы, показатели ИМТ служат маркером риска и рекомендуют людям следить за их динамикой на протяжении всей жизни.