В Неаполе по запросу США задержали россиянина

Россиянина Александра Коршунова арестовали в аэропорту Неаполя на основании международного ордера, который был выдан Соединенными Штатами. Данную информацию подтвердили в МИД России.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на внешнеполитическое ведомство, арест был произведен 30 августа.

В министерстве отметили, что сотрудники посольства незамедлительно выехали в Неаполь для защиты прав гражданина России и получили консульский доступ к задержанному.

Дипломаты сообщили, что мужчине оказываются необходимая помощь и юридическая поддержка. Посольство в настоящее время разбирается в ситуации.

Произошедшее в МИД назвали примером недобросовестной конкуренции.

Ранее СМИ сообщили, что в Италии был задержан директор по развитию бизнеса Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) Александр Коршунов. В государственной корпорации пообещали предпринять меры для его возвращения.

На пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин заявил, что задержание граждан России по запросу Соединенных Штатов мешает двусторонним отношениям.