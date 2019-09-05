В Минобороны опровергли информацию о гибели военнослужащих ВС РФ в Сирии

В Министерстве обороны России опровергли распространенную газетой «Ведомости» информацию о гибели российских военнослужащих в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб.

«Никаких "российских наблюдательных постов" в районе населенного пункта Джурин в зоне деэскалации Идлиб не существует. Информация, распространенная одним из российских СМИ о якобы гибели военнослужащих ВС РФ, не соответствует действительности. Обращаем внимание, что автор материала ранее неоднократно публиковал непроверенную информацию на основе слухов», - сообщили в российском военном ведомстве.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия может предоставить свои свидетельства независимому расследованию ООН авиаударов в сирийском Идлибе, которые доказывают, что заявления об ответственности РФ не совпадают с действительностью.