Путин пошутил про предельный возраст для политика
На пленарном заседании ВЭФ премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад рассказал, что в его стране повысили предельный возраст для главы государства до 95 лет.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Во время Восточного экономического форума (ВЭФ) телеведущий Сергей Брилев спросил премьер-министра Малайзии Махатхира Мохамада о предельном возрасте нахождения у власти.
Малазийский лидер, которому сейчас 94 года, ответил, что в его стране верхняя возрастная планка для президента составляет 95 лет. После этого журналист обратился к Владимиру Путину.
«Я пока не дотягиваю», - ответил президент России.
Глава государства 7 октября прошлого года отметил 66 лет.