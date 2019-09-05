Террористы получили новейший украинский гранатомет раньше, чем ВСУ

Украинский гранатомет УАГ-40 попал в руки террористов в Нигерии на год раньше, чем в вооруженные силы Украины. Об этом заявил руководитель антитеррористического центра СНГ Андрей Новиков.

По словам Новикова, оружие изначально предназначалось для вооруженных сил Нигерии. Гранатомет производился на предприятии, которое раньше называлось «Ленинская кузница».

«На момент событий, о которых я говорю, предприятие принадлежало бывшему президенту Украины Петру Порошенко», - сказал Новиков.

УАГ-40 является первой украинской разработкой в области вооружения и военной техники, выпущенной в соответствии со стандартами блока НАТО.