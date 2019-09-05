Перевозивший детей автобус попал в смертельное ДТП на Украине
В ходе инцидента погиб гражданин Германии и пострадали 14 человек, включая 12 детей.
© Фото: MVS.LVIV, Facebook
Пассажирский автобус с детьми попал в дорожную аварию в Львовской области Украины. Один человек погиб, 14 получили травмы, включая 12 несовершеннолетних. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
Трагедия произошла 4 сентября на автодороге Киев - Чоп в районе села Дидилов Каменка-Бугского района.
Столкнулись микроавтобус, легковой автомобиль и пассажирский автобус, перевозивший детский танцевальный коллектив. Водитель Mercedes Vito вылетел на встречку и въехал в Volkswagen и автобус Neoplan, в салоне которого находились 49 детей.
В результате аварии скончался водитель микроавтобуса, гражданин Германии, сообщает пресс-служба областной полиции. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности дорожного движения.