Самолет на проезжей части: в Волгограде Су-24 отбуксировали в парк «Патриот»
Экспонат специально привезли из Ростова-на-Дону.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Волгограде путь автомобилистам перегородил фронтовой бомбардировщик Су-24.
Самолет заметили недалеко от бывшего легендарного Качинского летного училища. Фюзеляж грозной машины без крыльев и хвостового оперения буксировали к месту вечной стоянки в местном парке «Патриот». Экспонат специально привезли из Ростова-на-Дону.
Для того, чтобы негабаритный груз не попал в ДТП, автоинспекторам пришлось ненадолго перекрыть движение. Бомбардировщик установят на постамент на территории училища.