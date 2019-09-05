Самолет на проезжей части: в Волгограде Су-24 отбуксировали в парк «Патриот»

В Волгограде путь автомобилистам перегородил фронтовой бомбардировщик Су-24.

Самолет заметили недалеко от бывшего легендарного Качинского летного училища. Фюзеляж грозной машины без крыльев и хвостового оперения буксировали к месту вечной стоянки в местном парке «Патриот». Экспонат специально привезли из Ростова-на-Дону.

Для того, чтобы негабаритный груз не попал в ДТП, автоинспекторам пришлось ненадолго перекрыть движение. Бомбардировщик установят на постамент на территории училища.