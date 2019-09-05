Общественная палата направит на выборы почти 39 тысяч наблюдателей

Общее количество наблюдателей от Общественной палаты России на выборах в Единый день голосования 8 сентября составит почти 39 тысяч человек, заявил заместитель секретаря ОП РФ Александр Точенов.

«Общее количество наблюдателей на сегодняшний день подготовлено свыше 38 тысяч, почти 39 тысяч. Из них 35 тысяч - это направили региональные Общественные палаты и три тысячи - федеральные Общественные палаты», - рассказал Точенов на круглом столе, посвященном системе общественного контроля на предстоящих выборах.

По его словам, наблюдатели от Общественной палаты - это волонтеры, члены общественных организаций или просто граждане.

Точенов также отметил, что наблюдатели будут присутствовать и на экспериментальных цифровых избирательных участках, которых в этом году будет 30, но в дальнейшем количество площадок для электронного голосования будет постепенно расти.

«Общественная палата участвует в эксперименте с цифровыми общественными участками. Буквально сегодня мы отправили в территориальную избирательную комиссию представление о направлении порядка 50 наблюдателей. В ближайшее время они пройдут обучение», - сказал Точенов.

В 2021 году на федеральных выборах планируется до пяти тысяч таких избирательных участков, добавил замсекретаря ОП РФ.

Также Александр Точенов рассказал, что во всех регионах России создадут общественные штабы наблюдения за выборами. В них будут состоять журналисты, блогеры, а также представители разных молодежных организаций.