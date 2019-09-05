Оперирование питона: как делали сложнейшее кесарево сечение змее в Нижнем Новгороде

В нижегородском ветеринарном госпитале на стол хирургов попал питон по кличке Альбина, она на протяжении двух месяцев пыталась отложить яйца. Чтобы помочь животному, ветврачам пришлось пригласить серпентолога.

«Звезда» публикует видео из операционной, где змее делают кесарево сечение.

Обычно питоны раз в полгода откладывают неоплодотворенные яйца, но у 11-летней Альбины не получилось этого сделать.

Кесарево сечение хирурги проводили в присутствии анестезиолога и серпентолога. Операция длилась шесть часов, змея была под газовым наркозом. Из питона медики извлекли шесть килограммов яиц.

После операции питон на протяжении суток не приходила в себя. Недавно животное начало двигаться. Питону через две недели снимут швы, и еще через две недели его можно будет покормить.