Прогулочный катер затонул под Судаком в Крыму

Прогулочный катер затонул на черноморском побережье в Крыму, рассказали «Звезде» в региональном ГУ МЧС.

ЧП произошло недалеко от курортного города Судак. Судно пошло ко дну рядом с мысом Меганом, в двухстах метрах от берега.

На борту находились 12 пассажиров и 2 члена экипажа. Один человек пропал без вести, его ищут спасатели. Всех остальных удалось поднять из воды.