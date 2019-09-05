МО РФ: в результате ЧП с вертолетом под Саратовом никто не пострадал
Экипаж вертолета Ми-8 сумел безопасно покинуть машину и не пострадал. Пассажиров на борту не было.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ
5 сентября 2019 года в Саратовской области при совершении разгона по взлетно-посадочной полосе для совершения планового полета произошло опрокидывание вертолета Ми-8. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«По докладу с места аварии причиной происшедшего могло стать разрушение одной из стоек шасси», - сообщили в российском военном ведомстве.
Для выяснения всех обстоятельств аварии на аэродроме работает комиссия ВКС России.