Путин поддержал строительство транзитного газопровода в КНР через Монголию

Владимир Путин поддержал идею властей Монголии проложить газопровод в Китай через территорию их страны. Об этом сообщил монгольский президент Халтмаагийн Баттулга на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

«В прошлом году я предложил создать механизм координации деятельности по созданию энергетической суперсети в Северо-Восточной Азии. За прошлый год монгольская сторона завершила проработку этого вопроса и провела серию мероприятий в рамках нашего региона», - сказал Баттулга.

Он отметил, что председатель КНР Си Цзиньпин пообещал рассмотреть предложенный проект.

В настоящее время все существующие пути поставок газа из России в Китай проходят напрямую, без транзитных государств. Монгольский лидер выступил за взаимодействие трех стран в создании совместных инфраструктурных проектов.