Названы темы для итогового сочинения в 11 классах
Среди тем министр просвещения обозначила темы «Гордость и смирение» и «Добро и зло».
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После открытого урока в Музее Победы министр просвещения России Ольга Васильева назвала пять тем итогового сочинения, которое предстоит написать одиннадцатиклассникам.
«Я объявляю сейчас темы, которые будут, пять открытых направлений для тем итоговых сочинений», - приводит слова министра РИА Новости.
Васильева обозначила список, который состоит из следующих тем: «"Война и мир", 150-летие великой книги», «Гордость и смирение», «Добро и зло», «Надежда и отчаяние» и «Он и она».