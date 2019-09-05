Обнаруженное ученными древнее существо может раскрыть тайны эволюции на Земле

В Китае обнаружили следы древнего червя, чей возраст насчитывает 550 миллионов лет. Эта находка позволит ученым лучше понять начало эволюции на Земле.

Первобытный червь похож на многоножку шириной до двух сантиметров, и длиной до 10 сантиметров. Животное обнаружили на берегах реки Янцзы в западной провинции Хубэй.

Судя по всему, червь мог передвигаться под водой. Он обладал сегментированным телом, головой и хвостом. Ученые предполагают, что именно эти животные оказали серьезное влияние на поверхностные системы планеты.

Специалисты уверены: появление двусторонне симметричных животных с сегментированными туловищами и целенаправленной потребностью двигаться можно считать одной из отправных точек в эволюции животного мира, пишет Mirror.