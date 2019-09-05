Танцы до упаду: посетители дискотеки провалили пол в ночном клубе

Дискотека для более чем 30 тинейджеров, пришедших потанцевать в ночной клуб в Боготе (Колумбия) закончилась неожиданно. Подростки большой толпой интенсивно прыгали под музыку, пока под ними не провалился пол. Упавшие оказались в ловушке, попав в подвал.

Как сообщает Mirror, в результате инцидента семь человек в возрасте от 16 лет до 21 года получили травмы. К счастью, все они не угрожают их жизням.

Как сообщил глава пожарной бригады, прибывшей на место ЧП, в этот вечер заведение было переполнено. Внутри клуба находилось около 300 человек. При этом на первом этаже, где провалился пол, танцевали от 50 до 60 человек.