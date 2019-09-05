МО РФ: на подконтрольной США территории в Сирии растет новое пополнение для ИГИЛ*

Молодое поколение сирийцев в лагерях беженцев на подконтрольной США территории лишено возможности получать образование и активно вступает в ряды террористических организаций. Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев.

«Находящееся в подконтрольных США лагерях подрастающее поколение лишено возможности учиться в школах, зато с малых лет усваивает идеи радикального ислама и экстремизма. Молодежь из подобных лагерей активно вербуют в свои ряды террористические организации», - сказал Мизинцев.

Он также подчеркнул, что большинство населения лагеря «Эль-Холь» - это женщины и дети из семей членов террористических группировок, в том числе «Исламского государства»*.

«Призываем Соединенные Штаты предпринять конкретные шаги для скорейшей ликвидации этого рассадника антисанитарии и инфекционных заболеваний. Необходимо принять исчерпывающие меры по недопущению дальнейшей радикализации населения подконтрольного США лагеря "Эль-Холь", среди которого большую долю составляют члены семей боевиков ИГИЛ*» - подчеркнул Мизинцев.

Он также сообщил, что на сегодняшний день, в строгом соответствии с принципами добровольности и безопасности, в страну вернулось 1 919 475 сирийских граждан, из них 1 303 893 внутренне перемещенных лиц и 615 582 беженцев с территорий иностранных государств.

Поток прибывающих в родные места сирийцев продолжает увеличиваться. Только за истекший месяц в места избранного проживания возвратились 48 304 сирийца, в том числе 320 человек из различных районов внутри страны и 47 984 - из-за рубежа.

Ранее федеральная служба безопасности РФ сообщила, что в труднодоступных районах Афганистана боевики наладили производство отравляющих веществ.

*«Исламское государство» (ИГИЛ)* - террористическая организация, запрещенная на территории России.