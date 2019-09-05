Путин: вопросы мирного договора связаны с обязательствами Японии перед другими странами
Вопрос заключения мирного договора между Россией и Японией связан в том числе с обязательствами Токио перед Соединенными Штатами и другими государствами. Об этом заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин.
Комментируя выступление японского премьер-министра Синдзо Абэ, который выступил с призывом доверять Японии, президент России заметил, что Москва относится с пониманием «к таким добрым словам».
«И мы, действительно, верим - это, действительно, доброе и очень хорошее пожелание», - отметил Путин.
Однако, по словам российского лидера, есть масса вопросов, которые связаны с заключением мирного договора, они не лежат исключительно в плоскости отношений Москвы и Токио.
«Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США», - сказал Путин.
Президент отметил, что он и Абэ хотят решить проблему мирного договора, «как бы сложно это ни было». Путин отметил, что Россия и Япония будут двигаться на основе Декларации 1956 года в направлении полноценного урегулирования отношений между странами и стремиться к заключению мирного договора.