Путин: вопросы мирного договора связаны с обязательствами Японии перед другими странами

Вопрос заключения мирного договора между Россией и Японией связан в том числе с обязательствами Токио перед Соединенными Штатами и другими государствами. Об этом заявил на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин.

Комментируя выступление японского премьер-министра Синдзо Абэ, который выступил с призывом доверять Японии, президент России заметил, что Москва относится с пониманием «к таким добрым словам».

«И мы, действительно, верим - это, действительно, доброе и очень хорошее пожелание», - отметил Путин.

Однако, по словам российского лидера, есть масса вопросов, которые связаны с заключением мирного договора, они не лежат исключительно в плоскости отношений Москвы и Токио.

«Есть вопросы военного, оборонного характера, вопросы безопасности, и здесь мы должны учитывать и позицию третьих стран, и обязательства Японии перед третьими странами, в том числе перед США», - сказал Путин.

Президент отметил, что он и Абэ хотят решить проблему мирного договора, «как бы сложно это ни было». Путин отметил, что Россия и Япония будут двигаться на основе Декларации 1956 года в направлении полноценного урегулирования отношений между странами и стремиться к заключению мирного договора.