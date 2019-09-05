Путин: Россия произведет запрещенные ранее ДРСМД ракеты, но не будет размещать их первой

В России займутся созданием и производством ракет, запрещенных ранее российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). С таким заявлением выступил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума.

При этом президент подчеркнул, что Москва пойдет на такой шаг в ответ на действия Соединенных Штатов, вышедших из соглашения.

«Мы не будем размещать, мы произведем такие же ракеты, разумеется - в тех регионах, где не появятся ракетные системы американского производства подобного класса наземного базирования», - отметил глава государства.

Путин также сообщил, намерение разместить такие ракеты в Японии и Южной Корее беспокоит Москву, поскольку они будут перекрывать значительную часть России.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был подписан 8 декабря 1987 года Михаилом Горбачевым и Рональдом Рейганом. Он вступил в силу 1 июня 1988 года.

Второго февраля 2019 года Вашингтон начал процедуру выхода из ДРСМД. Второго августа договор прекратил свое существование. Спустя несколько дней, 18 августа Пентагон провел испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность которой составила более 500 километров, что является запрещенной характеристикой в рамках ДРСМД.