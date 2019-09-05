Путин: вопрос обмена заключенными между РФ и Украиной будет решен в ближайшее время

В ближайшее время вопрос обмена заключенными между Россией и Украиной будет решен. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктором Медведчуком в кулуарах ВЭФ.

«Безусловно, (вы) успешно очень конвертируете наши добрые отношения в конкретные гуманитарные акции, в конкретные дела, я думаю, что люди об этом будут помнить», - сказал президент России.

Комментируя упоминание Медведчуком заключенных из Украины Станислава Клыха и Николая Карпюка, Путин отметил, что по этим гражданам у Москвы «особая позиция».

«Это сложный для нас вопрос. Мы, безусловно, будем двигаться в этом направлении, и в ближайшее время, как и договорились с действующей официальной властью в Украине, мы совместно объявим о принятых решениях», - добавил российский лидер.

Медведчук в свою очередь заявил, что на встрече с Путиным обсуждалось множество вопросов, в том числе и обмен заключенными между странами.

В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев, членов националистической организации запрещенной в России организации УНА-УНСО Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам колонии строгого режима.

*УНА-УНСО - организация, которая запрещена на территории Российской Федерации.