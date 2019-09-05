Путин: для России не проблема защитить свои суда военным путем в Ормузском проливе

Россия сможет защитить свои военные суда в Ормузском проливе в случае такой необходимости. Об этом в ходе выступления на пленарном заседании заявил Владимир Путин.

«С учетом развития наших вооруженных сил и Военно-морского флота, с военно-технической точки зрения - это не проблема для нас», - отметил президент.

По его словам, важно, чтобы эти действия вели к урегулированию ситуации и обеспечению должной безопасности.

Российский лидер добавил, что еще несколько лет назад РФ выступила с инициативой создать «международный механизм» с участием заинтересованных стран региона. Он пояснил, что речь идет и о России, и об азиатских странах, и о США.

Путин подчеркнул, что в перспективе можно было бы даже создать международную организацию, которая будет заниматься данным вопросом.

Этот вопрос сейчас обсуждается.