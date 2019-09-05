Медведев распорядился выделить деньги на зарубежные лекарства для детей
Ряд медикаментов не зарегистрирован в России, в связи с чем их можно приобрести лишь за пределами страны.
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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился выделить деньги на покупку зарубежных лекарств, которые направят детям с хроническими заболеваниями.
«Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами», - говорится в публикации политика в Facebook.
Медведев добавил, что уже подписал соответствующее распоряжение. Средства будут выделены из резервного фонда и направлены на закупку медикаментов.