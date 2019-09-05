Медведев распорядился выделить деньги на зарубежные лекарства для детей

«Сейчас решается задача: наладить до конца 2023 года выпуск всех необходимых форм в нашей стране, чтобы обеспечить детей нужными обезболивающими лекарствами», - говорится в публикации политика в Facebook.

Ряд медикаментов не зарегистрирован в России, в связи с чем их можно приобрести лишь за пределами страны.

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