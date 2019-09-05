Путин предлагал США купить российские гиперзвуковые ракеты

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что предлагал своему российскому коллеге Дональду Трампу приобрести у РФ ударные гиперзвуковые комплексы, но тот заявил, что у США вскоре они тоже появятся.

Глава государства рассказал, что данный вопрос стороны обсуждали в японской Осаке, потому что такого оружия нет ни у одной страны в мире.

«Состоялся вопрос о том, каким способом возможно зачесть наше новое современное оружие, в том числе гиперзвуковые ударные ракетные комплексы, в общие договоренности, пока ни у одной страны мира, в том числе у США, такого оружия нет», - пояснил президент России.

Путин предложил Трампу приобрести новое оружие, чтобы и у Соединенных Штатов такое было.

«Я Дональду сказал: "Хочешь, мы тебе продадим. И таким образом сразу все уравновесим". Они говорят, что они сами скоро произведут», - пересказал разговор российский президент.

При этом глава государства удивился, что Вашингтон возможно и создаст оружие такого класса, но лучше было бы потратить средства иначе.

«Зачем деньги тратить, когда мы уже потратили, можем с них что-то получить не в ущерб нашей безопасности», - добавил он.

Кроме того, Путин повторил, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном по поводу зачета гиперзвукового оружия в рамках переговоров по ДСНВ. Но, по его словам, российская сторона не получила ответа от американцев.

Также он заявил, что Россия собирается произвести ракеты средней и меньшей дальности, ранее запрещенные ДРСМД, но не будет их размещать до США.