Путин предложил создать венчурный фонд на Дальнем Востоке

Специальный венчурный фонд по поддержке стартапов создадут на Дальнем Востоке. С таким заявлением выступил Владимир Путин.

Он отметил важность не только роста стартапов, сколько их преобразование в крупные компании.

«Нужно не только законодательно их обеспечить, нужна регуляторная среда, эффективные финансовые инструменты», - подчеркнул президент.

Для скорейшего решения вопроса Путин выступил с предложением создать венчурный фонд и призвал правительство предложить ему конкретные решения.