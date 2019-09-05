Путин предложил создать венчурный фонд на Дальнем Востоке
По мнению президента, это поможет развитию стартапов и бизнеса.
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Специальный венчурный фонд по поддержке стартапов создадут на Дальнем Востоке. С таким заявлением выступил Владимир Путин.
Он отметил важность не только роста стартапов, сколько их преобразование в крупные компании.
«Нужно не только законодательно их обеспечить, нужна регуляторная среда, эффективные финансовые инструменты», - подчеркнул президент.
Для скорейшего решения вопроса Путин выступил с предложением создать венчурный фонд и призвал правительство предложить ему конкретные решения.