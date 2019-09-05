Делегация из Китая посетила Кантемировскую танковую дивизию ЗВО в Подмосковье
Делегация Китайской Народной Республики под руководством заместителя председателя Центрального Военного Совета КНР генерал-полковника Чжан Юся посетила гвардейскую Кантемировскую танковую дивизию Западного военного округа, дислоцированную в Московской области.
Командир соединения гвардии полковник Владимир Завадский провел брифинг для представителей филиппинской делегации. В военном городке гости ознакомились с объектами учебной инфраструктуры.
На полигоне иностранным офицерам были продемонстрированы выполнение упражнения боевых стрельб экипажами танков Т-80У и занятия по боевой подготовке мотострелковых подразделений.
Заместитель председателя центрального военного Совета КНР генерал-полковник Чжан Юся отметил высокую подготовку воинов-кантемировцев и поблагодарил командование дивизии за теплый прием.