Путин отметил пользу от «встряхивающих власть» протестов в рамках закона

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что россияне имеют право на протест в интересах страны, но только в рамках законодательства.

«Когда люди выражают свою точку зрения, в том числе в ходе протестных акций, я уже об этом говорил, я считаю, что они имеют на это право», - сказал глава государства.

По его мнению, протесты могут привести к позитивному результату, так как «встряхивают власть», чтобы она «эффективнее решала стоящие перед людьми проблемы». Однако, как сказал президент, протестующие обязаны действовать «в позитивном ключе, руководствуясь не своими узкокорыстными групповыми интересами, а интересами страны и людей», а также следовать законам.

Путин заявил, что мировая практика показала, что это правильный подход. При этом он отметил, что ко всем протестующим необходимо относиться одинаково вне зависимости от их возраста.

«Эти люди главным образом настроены позитивно, настроены на то, чтобы страна развивалась, желают внести свой вклад в ее развитие», - уверен он.

В связи с этим Владимир Путин назвал обязанностью властей помочь молодежи найти место в жизни и приложить максимум усилий для созидательного развития России.