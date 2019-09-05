Геополитические игры: зачем США нанесли удар по Идлибу

31 августа в зоне деэскалации «Идлиб» сирийская армия в одностороннем порядке ввела режим прекращения огня. Об этом были проинформированы все стороны конфликта. Но не прошло и суток, как по Идлибу нанесли удар США. В Центре по примирению враждующих сторон заявили, что это было сделано в нарушение всех ранее достигнутых договоренностей. При этом российская и турецкая стороны не были уведомлены о планируемых действиях. Эксперты объяснили журналистам программы «Специальный репортаж», с какой целью Америка нанесла удар по Идлибу.

По их мнению, все дело в геополитических играх США. Поэтому одна из целей удара по Идлибу - не дать утихнуть конфликтам на Ближнем Востоке.

«Делают все, чтобы этот союз, который сейчас крепнет с каждым днем, это Сирия, это Турция, это Иран при участии России. Это тот союз, который может привести к тому, что войны на Ближнем Востоке в среднесрочной перспективе прекратятся совсем и надолго. И они пытаются этот союз расстроить», - считает Алексей Леонков, военный эксперт.

Кроме того, Америка обеспокоена и альянсом Турции и России в вопросе энергетической безопасности. Анкара плавно уходит из орбиты влияния Вашингтона. К концу года должен заработать «Турецкий поток», по которому русский газ пойдет в Европу.

«Американцы в первую очередь обеспокоены альянсом Турции и России в энергетической безопасности. Потому что американцы теряют свою монополию», - уверен эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По каким еще причинам Америке нужна была провокация в Идлибе? Сможет ли Турция полностью выйти из-под влияния США? Смотрите новое расследование журналистов программы «Специальный репортаж» 5 сентября в 18.30 на телеканале «Звезда».