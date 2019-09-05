Путин рассказал об эксклюзивном подходе к поездкам японцев на Курилы

Российский президент Владимир Путин рассказал, что РФ в эксклюзивном порядке решает вопрос визового режима для граждан Японии, намеренных посетить Курильские острова.

По его словам, это все делается из гуманитарных соображений, чтобы пойти навстречу гражданам Японии и просьбам премьер-министра Синдзо Абэ.

«Нужно сделать все, чтобы люди, которые имеют отношение к этим территориям, не чувствовали себя жертвами геополитических событий прошлых лет», - подчеркнул глава государства.

В Москве понимают, добавил Путин, что Япония не хочет оформлять визы своим гражданам именно на эти острова.

«Не все понимают тонкость этого эксклюзива. Она заключается в том, что мы не просто создаем возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке», - пояснил президент РФ.

Также Владимир Путин обратил внимание, что Япония по каким-то причинам не выдает визы россиянам, живущим на территории Крыма.

Президент еще раз напомнил, что Россия передала Курилы добровольно в знак дружбы с Японией по решению российского императора. Но после 1905 года, после ситуации на Сахалине и Второй мировой войны настала сложная ситуация с многочисленными составляющими, добавил Путин.