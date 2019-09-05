Абэ заявил, что они с Путиным «съели пуд соли»

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что провел множество встреч с Владимиром Путиным, из-за чего про них можно сказать: «съели вместе пуд соли». Об этом он сообщил, выступая на пленарном заседании ВЭФ.

Стоит отметить, что прошедшая встреча стала 27-й.

«Мы с президентом Путиным уже столько разделили вместе трапез, что у нас такие отношения, о которых говорят "вместе съели пуд соли"», - пошутил политик.

В 2019 году Абэ в четвертый раз принимает участие в Восточном экономическом форуме.

Ранее Путин заверил в стабильности двусторонних отношений России и Японии и отметил динамичность их развития.