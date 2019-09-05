ФСБ: боевики намерены создать ИГИЛ* в других частях мира

Боевики после провала на Ближнем Востоке планируют создать организацию «Исламское государство» (ИГИЛ)* в других регионах мира. Об этом заявил начальник службы оперативной информации и международных связей ФСБ РФ Сергей Беседа.

«Утратив контроль над большинством ранее захваченных территорий, понеся значительные потери в живой силе и технике, боевики не собираются сдаваться, более того, они вынашивают планы для переброски в другие регионы мира», - сказал представитель спецслужбы на конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

По его словам, для финансирования террористы активно пользуются криптовалютами и международными мусульманскими гуманитарными фондами. Зачастую получателями собранных ресурсов выступают подконтрольные террористическим группировкам юридические центры, пишет РИА Новости.

Представитель ФСБ РФ рассказал, что боевики также вкладывают капитал в фармакологию и торговлю бытовыми товарами, однако самый мощный поток финансов идет от продажи наркотиков и исторических ценностей.

«Наибольшую финансовую подпитку террористы получают от контрабанды наркотиков, алкоголя, исторических и культурных ценностей», - подчеркнул Беседа.

Кроме того, террористы наладили производство отравляющих веществ в труднодоступных районах Афганистана, отметил представитель ФСБ, для их доставки боевики используют беспилотники.

*«Исламское государство» (ИГИЛ)* - террористическая организация, запрещенная на территории России.