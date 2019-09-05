Индия предоставит кредит на 1 млрд долларов на развитие Дальнего Востока

Индия готова предоставить кредитную линию на 1 миллиард долларов для развития Дальнего Востока, заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, выступая на ВЭФ.

«Для того, чтобы продолжать и помогать развиваться Дальнему Востоку, Индия предоставит кредитную линию в размере $1 млрд», - заявил индийский премьер.

Он отметил, что эта мера является беспрецедентной, что станет стартовой площадкой для роста Нью-Дели для развития на Дальнем Востоке. По его словам, Индия очень активно работает в этом регионе.

Моди рассказал, что Нью-дели и Москва во время ВЭФ уже заключили около 50 соглашений об инвестициях на 5 млрд долларов, так как Дальний Восток обладает большими природными ресурсами, а также потенциалом для активного развития.

«Мы вне всякого сомнения будем оставаться активными партнерами в нашем приоритетном сотрудничестве», - добавил он.

Ранее сообщалось, что Индия заказала у Российской Федерации вооружение на сумму в 14,5 миллиардов долларов.