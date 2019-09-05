Путин заявил о финализации переговоров по обмену заключенными между Россией и Украиной
По словам российского лидера, в скором времени ожидается масштабный обмен заключенными. Переговоры по данному вопросу находятся на финальной стадии.
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В ближайшее время появится ясность по обмену заключенными между РФ и Украиной. Об этом в ходе пленарного заседания на ВЭФ заявил Владимир Путин.
«Исходя из соображений гуманности, мы подходим к финализации переговоров, которые мы ведем в том числе и с официальными властями», - отметил президент.
По мнению Путина, обмен заключенными станет важным шагом по нормализации отношений между странами.
При этом он подчеркнул, что от действий Киева зависит ход процесса налаживания отношений между РФ и Украиной.