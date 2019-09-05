Путин предложил создать медицинский кластер на Дальнем Востоке

Российский президент Владимир Путин предложил создать медицинский кластер с филиалами иностранных клиник и привлечением заграничных специалистов на Дальнем Востоке.

По его словам, такой кластер будет работать в рамках российской юрисдикции, а Минздрав должен будет проработать все детали создания этого кластера.

«Нужно создать в ДФО медицинский кластер с особым порядком регулирования, что позволило бы открывать подразделения и филиалы иностранных клиник», - заявил Путин на пленарном заседании в рамках ВЭФ.

По его словам, в этот кластер можно будет привлечь лучших зарубежных специалистов, использовать лекарства и методики, уже доказавшие свою эффективность за границей.

Также российский лидер предложил увеличить выплаты для врачей и учителей в регионе в рамках программы «земский доктор» и «сельский учитель» в два раза.

«Предлагаю увеличить эти выплаты по сравнению с существующими сегодня по стране в целом для Дальнего Востока в два раза», - сказал президент.

Путин пояснил, что необходимо повысить выплаты для врачей, фельдшеров, учителей, которые приезжают работать в небольшие населенные пункты на Дальнем Востоке эксклюзивно.

Ранее глава государства призвал освободить от налоговых выплат, положенных по федеральным программам педагогам и медработникам, которые отправляются работать в отдаленные районы.