Путин заявил о заинтересованности в работе с иностранными партнерами на космодроме «Восточный»

Россия заинтересована в совместной работе с иностранными партнерами на космодроме «Восточный». Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил Владимир Путин.

Он отметил, что Восточный - не военный космодром. Он существует для гражданских пусков.

«Поэтому мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству», - подчеркнул президент.

Также он поведал о совместных проектах в космической сфере с Индией. Идет работа по подобным программам с Китаем. Более того, развивается сотрудничество с Европейским космическим агентством.