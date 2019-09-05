Путин заявил о заинтересованности в работе с иностранными партнерами на космодроме «Восточный»
Нет направления, которое было бы закрыто для участия иностранных партнеров, отметил президент.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Roscosmos, Globallookpress
Россия заинтересована в совместной работе с иностранными партнерами на космодроме «Восточный». Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил Владимир Путин.
Он отметил, что Восточный - не военный космодром. Он существует для гражданских пусков.
«Поэтому мы не просто считаем, что можно там работать совместно с иностранными партнерами, а мы заинтересованы в этом и будем обязательно привлекать их к этому сотрудничеству», - подчеркнул президент.
Также он поведал о совместных проектах в космической сфере с Индией. Идет работа по подобным программам с Китаем. Более того, развивается сотрудничество с Европейским космическим агентством.