МИД РФ: в Сирии вскрыт факт передачи оружия боевикам от иностранных спонсоров

Благодаря операции ВКС России в Сирии были вскрыты факты передачи оружия и военной техники террористам от иностранных спонсоров, заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

«Нескончаемый поток оружия на колоссальные суммы попадает в руки террористов от их спонсоров», - сказал он на конференции «Противодействие незаконным поставкам оружия в контексте борьбы с международным терроризмом».

По его словам передача вооружений террористам в САР велась через подставные компании через третьи страны.

«Контртеррористическая операция российских ВКС в Сирии вскрыла многочисленные случаи снабжения террористов различными образцами военной техники, которые поставлялись подставными компаниями через третьи страны», - добавил замминистра.

Кроме того, как сказал Сыромолотов, в ходе боевых действий в Сирии и Ираке боевики многократно применяли дроны. МИД России серьезно рассматривает эту проблему, так как беспилотники применяются даже против должностных лиц. Регулярно фиксируется массивное применение данной техники для нападения на российские базы в САР, пишет ТАСС.

«Архитектура дронов не является кустарной. Эксперты отмечают, что при их сборке применяются наработки западных специалистов», - пояснил высокопоставленный дипломат.

Олег Сыромолотов подчеркнул, что Москва считает необходимым наладить взаимодействие со всеми партнерами на антитеррористическом треке, а также выработать меры противодействия.