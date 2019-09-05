Лавров: США вводят антироссийские санкции «на ровном месте»

Россия не набивается в друзья к США, однако предложения, как «починить» наши отношения, неоднократно передавались американским коллегам. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.

«К сожалению, несмотря на многократно подтвержденные президентом США Дональдом Трампом и его ключевыми сотрудниками намерения нормализовать отношения с Россией, на практическом уровне ничего позитивного не происходит. Динамика сохраняется достаточно "понижательная"», - пояснил Лавров в интервью «Известиям».

По словам министра, наши американские коллеги продолжают вводить односторонние санкции, не удосуживаясь при этом приводить какие-то аргументы, «просто на ровном месте». А это вступает в противоречие с настроем, который демонстрирует президент США Дональд Трамп.

Лавров отметил, что «худо-бедно» возобновляется контртеррористический диалог между Россией и США. Кроме того, наша страна неоднократно предлагала американцам создать диалог по кибербезопасности.

«Но пока внятной реакции нет», - заметил российский министр.

При этом администрацию США «с остервенением» пытаются обвинять в подпольных связях с Россией, чтобы начать процесс импичмента Дональду Трампу. Это, по словам Сергея Лаврова, показывает, что несмотря на отрицательные выводы, которые сделала комиссия Мюллера, «демократы не отказались от разыгрывания российской карты» в преддверии предвыборной компании 2020 года.