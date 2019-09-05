Путин анонсировал реконструкцию 40 аэропортов на Дальнем Востоке

Сорок российских аэропортов реконструируют до 2024 года в Дальневосточном федеральном округе. Об этом в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил Владимир Путин.

«Для расширения местных авиаперевозок, обновления парка местных самолетов и вертолетов намерены задействовать мощности дальневосточных авиазаводов - в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, в Арсеньеве», - уточнил он.

По словам президента, из-за изменившегося уровня жизни в регионе необходимо обеспечить для местных жителей новый уровень мобильности, что предусматривает развитую сеть авиаперевозок, доступность цен на билеты по всей стране и за границу.