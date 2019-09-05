Путин анонсировал реконструкцию 40 аэропортов на Дальнем Востоке
Работы будут выполнены до 2024 года. Для расширения местных авиаперевозок и обновления парка задействуют мощности дальневосточных авиазаводов.
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Сорок российских аэропортов реконструируют до 2024 года в Дальневосточном федеральном округе. Об этом в ходе пленарного заседания ВЭФ заявил Владимир Путин.
«Для расширения местных авиаперевозок, обновления парка местных самолетов и вертолетов намерены задействовать мощности дальневосточных авиазаводов - в Улан-Удэ, Комсомольске-на-Амуре, в Арсеньеве», - уточнил он.
По словам президента, из-за изменившегося уровня жизни в регионе необходимо обеспечить для местных жителей новый уровень мобильности, что предусматривает развитую сеть авиаперевозок, доступность цен на билеты по всей стране и за границу.