Путин объяснил, как Дальний Восток стал территорией возможностей

Открытость Дальнего Востока - важное достижение, которого удалось достигнуть к сегодняшнему дню. Такое заявление Владимир Путин сделал во время выступления на пленарном заседании ВЭФ.

По словам российского лидера, Дальний Восток - это территория возможностей.

«Пользуйтесь этими возможностями. Пожалуйста, изучите их еще раз. Это не обещание, это практика, которая уже действует», - подчеркнул президент.

В регионе образовано двадцать территорий опережающего социально-экономического развития с особыми условиями для организации производств, налоговыми режимами и мерами господдержки, констатировал Путин.

Уже зарегистрировано 369 резидентов, которые заключили соглашения почти на 2,5 триллиона рублей и обязались открыть более 60 тысяч рабочих мест. Путин добавил, что этими резидентами уже вложено около 350 миллиардов инвестиций и создано порядка 20 тысяч рабочих мест.