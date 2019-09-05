Названа самая безопасная страна для туристов

Специалисты Всемирного экономического форума (WEF) определили самые безопасные для туристов государства. Первое место заняла Финляндия.

В тройке лидеров также присутствуют Исландия и Оман. Далее в рейтинг вошли Швейцария, Гонконг, ОАЭ, Люксембург, Португалия и Новая Зеландия. Во вторую десятку самых безопасных стран попали Катар, Эстония, Япония, Австралия, Испания, Норвегия и другие.

Россия улучшила свой рейтинг на 11 позиций по сравнению с 2017 годом и заняла 98 место.

Самыми опасными государствами для туристов признаны Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.

Данный рейтинг, по словам экспертов, составлялся по следующим критериям: надежность полиции, количество терактов, уровень убийств, издержки от преступности и терроризма.