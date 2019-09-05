Более 400 млн телефонных номеров пользователей Facebook попали в сеть

Более четырех сотен миллионов телефонных номеров, связанных с аккаунтами пользователей в Facebook, оказались в открытом доступе в Сети.

Как сообщил интернет-портал TechCrunch, база номеров, привязанных к аккаунтам в социальной сети, находилась в свободном доступе без пароля. Среди них было 133 млн номеров пользователей из США, 50 млн - граждан Вьетнама и 18 млн номеров жителей Британии.

Кроме того, каждая запись содержала идентификационный номер аккаунта и номер телефона, а в некоторых случаях еще и страну проживания, имя пользователя и пол. В настоящее время база уже удалена.

Работники портала попытались выяснить, кто собрал такую большую базу. Они предположили, что сведения могли облегчить отправку спама владельцам страниц на Facebook. Однако в самой компании заявили, что база была собрана с помощью функции поиска пользователя по номеру телефона, которую отключили в апреле прошлого года. Поэтому данные в базе уже могли устареть.