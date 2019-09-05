Путин поддержал запуск ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых

Российский президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании ВЭФ заявил, что в 2019 году стартует программа ипотечного кредитования для молодых семей на Дальнем Востоке под 2% годовых.

Он отметил, что уже обсудил с руководителями регионов этот вопрос и согласился запустить в ДФО льготную ипотечную программу.

«Согласен запустить в регионе специальную ипотечную программу, по которой молодые семьи смогут брать кредит на покупку квартиры или дома в Дальневосточных регионах всего под 2% годовых», - отметил президент РФ.

Путин добавил, что в регионе необходимо значительно повысить объемы строительства современного жилья, которое должно быть максимально доступным. По его словам, Дальний Восток является молодым регионом с хорошим демографическим потенциалом, который важно приумножить.

Президент РФ сказал, что суммарный коэффициент рождаемости в регионе сейчас выше среднероссийского. Почти 1,5 млн из 8,2 млн жителей ДФО – учащиеся школ, вузов и колледжей.