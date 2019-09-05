СМИ: в России утвердили правила для оформления ДТП со смартфона

Правительство в РФ утвердило последний элемент, позволяющий начать работу новому сервису по дистанционному оформлению ДТП. Как пишет РБК, уже с начала ноября в ряде российских регионов можно будет оформить аварию по европротоколу со смартфона.

На первом этапе тестовый режим проекта будет доступен в Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Правительством были утверждены правила к электронным извещениям и требования к техническим средствам, нужные для оформления ДТП в новом сервисе.

Водители, попавшие в аварию, будут иметь возможность отправить извещение через интегрированное с «Госуслугами» мобильное приложение, а данные об аварии, которые необходимы будут страховщикам, поступят из личного кабинета автолюбителя. Затем водитель должен будет загрузить фото с места ДТП.

Отмечается, что такой способ оформления аварии возможен только, если оба водителя не имеют разногласий по поводу случившегося, зарегистрированы на портале госуслуг и загрузят фотографии с места ДТП.

Формально отправить страховщику электронное извещение об аварии можно уже с 1 сентября.

Как ранее заявил вице-премьер Максим Акимов, к 2021 году на территории России будет работать 25 таких «суперсервисов», в частности «Оформление ДТП по европротоколу», «Оформление в вуз», «Рождение ребенка», а также получение выплат, льгот и т.д.