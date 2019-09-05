Водитель BMW насмерть сбил детей под Владимиром

«В результате ДТП дети получили тяжелые травмы - один из них скончался на месте происшествия, второй - в карете скорой помощи», - говорится в сообщении на сайте УМВД по Владимирской области.

Трагедия произошла четвертого сентября в поселке Мелехово Владимирской области. По предварительным данным, мужчина 1996 года рождения управлял автомобилем BMW 320 и наехал на мальчика и девочку 2006 года рождения.

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