Водитель BMW насмерть сбил детей под Владимиром
Трагедия произошла четвертого сентября в поселке Мелехово Владимирской области.
© Видео: УМВД России по Владимирской области © Фото: УМВД России по Владимирской области
Страшное ДТП произошло во Владимирской области: мужчина насмерть сбил двух подростков.
Трагедия произошла четвертого сентября в поселке Мелехово Владимирской области. По предварительным данным, мужчина 1996 года рождения управлял автомобилем BMW 320 и наехал на мальчика и девочку 2006 года рождения.
«В результате ДТП дети получили тяжелые травмы - один из них скончался на месте происшествия, второй - в карете скорой помощи», - говорится в сообщении на сайте УМВД по Владимирской области.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются причины случившегося.