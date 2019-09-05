ЦИК РФ объявил о рекордном количестве регистраций кандидатов на выборы

Процент отказа в регистрации кандидатов на выборах в 2019 году был беспрецедентно низким, заявила глава Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова.

«Свыше 91 процента кандидатов были зарегистрированы избиркомами», - отметила Памфилова.

Таким образом, восьмого сентября в избирательные бюллетени будут включены около 105,5 тысячи кандидатов.

Всего на выборах всех уровней было выдвинуто 118 583 кандидата. Как подчеркнула глава ЦИК, то, что во время избирательной кампании некоторые кандидаты утратили свой статус, не связано с отказами.

«Отказ в регистрации получили только шесть процентов. Оставшиеся пять процентов - это те, кто не представил документов, либо отказался участвовать в кампании по личным причинам, либо выбыл по иным причинам», - объяснила она.

В единый день голосования 8 сентября во всех 85 субъектах России пройдет около шести тысяч избирательных кампаний. В списки избирателей вошли более 56 миллионов человек.