Папа может: пассажир EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

Рейс авиакомпании EasyJet из Манчестера в Аликанте могли задержать на неопределенное время, если бы не помощь одного из пассажиров. Дело в том, что пилот, который должен был управлять самолетом, в этот день не вышел на работу. О том, что их некому везти, пассажиры узнали, когда уже прошли досмотр в аэропорту.

Неожиданно оказалось, что у пассажира по имени Майкл Брэдли, собиравшегося лететь данным рейсом в отпуск со своей женой и маленьким сыном, есть при себе лицензия пилота.

«Я позвонил в EasyJet и сказал: "Привет. Я тут стою в терминале и мне абсолютно нечего делать. У меня при себе лицензия и паспорт. И я очень хочу в отпуск. Если вам нужна моя услуга, я готов ее оказать"», - рассказал Брэдли изданию Manchester Evening News.

Уже через 38 секунд раздался обратный звонок. Мужчине перезвонили из авиакомпании и спросили, сможет ли он взять на себя управление самолетом до Аликанте? Позже в авиакомпании уточнили, что Майклу позволили управлять воздушным судном после тщательной проверки, так как безопасность является превыше всего.

Представитель перевозчика назвал данный случай «исключительным», и пояснил, что перед тем, как пилот сел за штурвал, у него был полноценный отдых в четыре дня, так что полетные правила нарушены не были. Все пассажиры благополучно добрались до места назначения.